Hormuz una superpetroliera iraniana sfugge al blocco navale Usa Trump | Possibile che gli attacchi riprendano – La diretta

Una superpetroliera iraniana ha attraversato senza ostacoli il blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz, attirando l’attenzione internazionale. La nave ha superato le restrizioni imposte dagli Stati Uniti, che temono possibili ripercussioni sulla sicurezza della regione. Nel frattempo, il 64esimo giorno di un conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran prosegue senza che siano chiare le mosse di Donald Trump, con i media che seguono gli sviluppi senza deduzioni ufficiali.

Nel 64esimo giorno di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, ancora non è chiaro quali siano le intenzioni di Donald Trump. L’inquilino della Casa Bianca ha detto di essere al lavoro per esaminare i dettagli dell’ ultima proposta di Teheran, ma si è detto anche scettico che possa contenere ciò che Washington chiede, in particolare sul nucleare. Nel frattempo, è stata bellamente ignorata la scadenza del 1° maggio, giorno a partire dal quale Trump avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione del Congresso Usa per continuare la guerra. Foto copertina: EPAAbedin Taherkenareh L'articolo Hormuz, una superpetroliera iraniana sfugge al blocco navale Usa.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Iran, Trump: “Possibile ripresa degli attacchi”. Media, “superpetroliera iraniana sfuggita al blocco navale Usa”.“Esaminerò a breve il piano che l’Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile”. Trump: "Possibile che riprendano gli attacchi all'Iran", Teheran propone un accordo in 14 punti. Petroliera sfugge al blocco UsaLa proposta di Teheran si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hormuz, una petroliera iraniana abbordata dai militari statunitensi - le immagini; Petrolio Iran, quanto incide il blocco navale nel Golfo su produzione ed export? I DATI; Iran offre lo sblocco di Hormuz ma Trump è scettico; Medio Oriente - Trump: 'C'è la 'possibilità' che riprendano gli attacchi all'Iran'. Una superpetroliera iraniana sfugge al blocco Usa. La superpetroliera iraniana sfugge al blocco navale Usa a Hormuz: carico da 220 milioni di dollari. Ecco come ha fattoUna sfida diretta al sistema di sorveglianza marittima degli Stati Uniti. La superpetroliera iraniana Huge, con a bordo oltre 1,9 milioni di barili di greggio, è riuscita a eludere ... ilmessaggero.it Iran, Trump: Possibile ripresa degli attacchi. Media, superpetroliera iraniana sfuggita al blocco navale Usa.Nel corso di un colloquio telefonico tenutosi ieri sera tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’omologo iraniano Seyed Abbas Araghchi, quest’ultimo ha sottolineato l’importanza di un ruolo re ... ilfattoquotidiano.it #Iran, la proposta bocciata da Trump prevede la riapertura di Hormuz. Le notizie più importanti della giornata sulla guerra x.com La situazione nello Stretto di Hormuz resta critica, con l'Iran pronto a proseguire gli sforzi diplomatici, ma a condizioni che gli Usa per ora non accettano - facebook.com facebook