Oggi la premier incontra il presidente Mattarella prima del Consiglio europeo di domani. Il ministro Crosetto, invece, ha rilasciato un’intervista in cui afferma che non si può cedere al ricatto riguardo a Hormuz. La politica si concentra su queste riunioni e dichiarazioni, mentre si approfondiscono le questioni legate a guerra ed energia.

La politica, oggi la premier Meloni incontrerà il presidente Mattarella in vista del Consiglio europeo di domani mentre il ministro Crosetto in una intervista fa il punto su guerra ed energia: “Non si può cedere al ricatto su Hormuz”. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Meloni incontra Mattarella in vista del Consiglio europeo. Crosetto: no a ricatto su Hormuz

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Meloni incontra Mattarella in vista del Consiglio europeo. Crosetto: no a ricatto su Hormuz

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