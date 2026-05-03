Holger Rune si presenta determinato a conquistare un posto nella storia del tennis, dichiarando il suo obiettivo di diventare il primo giocatore danese a vincere tutti e quattro i tornei del Grand Slam. Dopo un periodo di difficoltà e cambiamenti, il tennista si prepara a affrontare le prossime sfide nel circuito, puntando con fermezza a raggiungere questa meta. La sua ambizione si combina con una volontà di lasciare un segno duraturo nel mondo dello sport.

Holger Rune intravede finalmente la fine di un lungo tunne l. A distanza di mesi dalla rottura del tendine d’Achille – avvenuta il 18 ottobre 2025 durante la semifinale dell’ATP 250 di Stoccolma contro Ugo Humbert, in seguito a un movimento improvviso nel secondo set – il danese ha individuato nell’ATP di Amburgo la possibile data per il rientro. Un appuntamento a ridosso del Roland Garros che resta carico di incognite, soprattutto sul piano della condizione fisica e del ritmo partita, ma che rappresenta un primo riferimento concreto per il ritorno. Nell’intervista concessa a The Free Press Journal, Rune ha ripercorso i mesi più difficili, senza attenuare la durezza dell’esperienza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Holger Rune lancia il guanto di sfida: “Voglio essere ricordato come il primo danese a vincere tutti gli Slam”

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