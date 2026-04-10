Dopo sette mesi dalla scena drammatica di Stoccolma, il tennista ha annunciato di essere pronto a tornare in campo. Le sue parole indicano la volontà di riprendersi e di ripristinare la propria posizione nel circuito. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del ritorno, ma l’atleta si mostra determinato a riprendere la strada verso i vertici. La sua ripresa segna un momento importante per il suo percorso sportivo.

Sette mesi dopo quella scena drammatica di Stoccolma, Holger Rune è pronto a riprendersi il campo e, soprattutto, a rilanciare le proprie ambizioni. Era il 18 ottobre 2025 quando, durante la semifinale dell’ATP 500 contro Ugo Humbert, il danese fu costretto al ritiro nel secondo set dopo aver avvertito uno “schiaffo” — o uno “schiocco” — nella parte posteriore del piede. La diagnosi fu durissima: rottura completa del tendine d’Achille, operazione immediata e prospettive di rientro non prima dell’autunno 2026. Uno scenario che invece è cambiato radicalmente. Rune brucerà le tappe e tornerà già a maggio all’ATP 500 di Amburgo, anticamera ideale per il Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Le ambizioni di Holger Rune: “Voglio tornare ed essere dominante”

Lorenzo Musetti, attacco vergognoso. Holger Rune: "Guarda cosa mi è successo..."Un post social cattivissimo, arrivato nel momento peggiore, e poi una risposta che ribalta tutto e diventa una vera lezione.

Holger Rune sorprende tutti: il tennista danese al via del torneo di Amburgo dopo l’infortunio al tendine d’AchilleEra il 18 ottobre 2025 e Holger Rune era costretto a fermarsi per un grave infortunio durante la semifinale del torneo ATP 500 di Stoccolma contro il...

Si parla di: Holger Rune sorprende tutti: il tennista danese al via del torneo di Amburgo dopo l’infortunio al tendine d’Achille.

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