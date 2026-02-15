Il Prato raccoglie un punto a Sansepolcro, ma questa volta non basta per migliorare la propria classifica. La squadra biancazzurra si ferma senza segnare, sfiorando poche occasioni nel match terminato senza reti. La partita si gioca al “Buitoni” di Sansepolcro, dove i padroni di casa non concedono spazi e difendono con ordine. I biancazzurri cercano di portare avanti il loro gioco, ma trovano una difesa compatta e un avversario che non si lascia sorprendere.

Sansepolcro (Arezzo), 15 febbraio 2026 - Torna a far punti fuori casa il Prato, ma è un punto che non può soddisfare i biancazzurri quello ottenuto al “Buitoni” di Sansepolcro, dove l’incontro – valevole per la 24° giornata del girone E di Serie D – va in archivio sullo 0-0. Il Vivi Altotevere resiste alle sterile sortite laniere e frena la corsa della formazione di mister Dal Canto, adesso settima in classifica con 37 punti, dietro anche al Siena. Da segnalare le espulsioni, entrambe molto dubbie, nel primo tempo di Omohonria e Fiorini. La cronaca. Mister Dal Canto ritrova Polvani, che tuttavia si accomoda in panchina, e conferma Andreoli nella formazione titolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Prato non decolla: a Sansepolcro finisce a reti inviolate

