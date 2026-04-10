La squadra di hockey su prato di Prato ha ottenuto una vittoria esterna con sei reti segnate, portando a nove il totale delle vittorie in dieci partite disputate questa stagione. Con questa prestazione, ha mantenuto la prima posizione in classifica, resistendo agli attacchi delle squadre che cercano di avvicinarsi. La squadra ha conquistato il suo nono risultato positivo e continua a guidare la classifica del torneo.

Nono successo stagionale (in dieci gare sin qui giocate) e primo posto difeso dall’assalto dei rivali più prossimi. Con il 6-1 esterno inflitto due giorni fa al Viareggio Hockey A nel recupero di campionato, l’Hockey Prato mantiene la prima posizione nel girone E di Serie B salendo a 27 punti, con due lunghezze di margine sul Pumas Viareggio (e vede avvicinarsi sempre più i playoff, per quanto la certezza matematica di chiudere in testa non ci sia ancora). Un successo maturato alla distanza, quello ottenuto due giorni fa a Viareggio: dopo il vantaggio di Barbani, i padroni di casa sono riusciti a centrare il pareggio e a dare vita ad un incontro equilibrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primato Hockey Prato . Trasferta ok con sei reti

Hockey Prato in campo. Sfida con ViareggioVincere ancora, per calare il poker e consolidare ulteriormente la prima posizione in campionato.

Hockey Prato in campo. Duello con CamaioreBattere anche la Rotellistica Camaiore, centrando così la quinta vittoria in altrettante partite disputate.

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Amiciiii !! Condividiamo alcune fotografie del campionato prato U16M: HT Bologna - HC Bondeno del 29-3-2026. @gavioligiada --- FORZA HC BONDENO !! #hcbondeno #Hockey #hockeylife #hockeylifestyle #hockeylove #Fih #hockeyitalia - facebook.com facebook