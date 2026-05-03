Nel primo turno dei quarti di finale dei playoff di hockey su pista di Serie A2, il Thiene ha ottenuto la qualificazione superando il Roller Scandiano, con cui aveva pareggiato due volte nelle sfide precedenti. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2 a favore degli ospiti, mentre lo Scandiano è stato eliminato dopo aver perso la sfida ai rigori, nonostante i gol di Taiti, Barbieri, Stefani, Bozzetto e Tognacca.

ROLLER SCANDIANO 2 HOCKEY THIENE 3 ROLLER SCANDIANO: Taiti, Barbieri, Stefani, Bozzetto, Tognacca; Uva, De Stefano, Montanari, R. Busani, Vaccari. All. Mariotti. HOCKEY THIENE: Comin, Conzato, Ardit, Ballardin, Zanini; Luotti, Baggio, Rigo, Poli, Dal Prà. All. Retis. Arbitri: Rondina di Vercelli e Trevisan di Viareggio. Reti: st 14’40’’ Tognacca, 21’24’’ Baggio. Rigori, Luotti, Stefani, Baggio. Quella dei rigori non è una lotteria: o li sai tirare (e parare) e vinci, o se ci arrivi dopo i supplementari sia in gara uno sia in gara due e ne realizzi uno su dieci, beh, è giusto perdere. Il Roller Scandiano cede 2 a 3 in casa dal Thiene il ritorno dei quarti dei play-off e chiude anzitempo la sua stagione, peraltro dopo due gare pareggiate (2-2 e 1-1).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey pista Serie A2: quarti di finale play off. Passa il Thiene con il quale gli uomini di Mariotti hanno pareggiato due volte. Scandiano, disastro nei rigori: eliminato

Notizie correlate

Play-off Hockey: Scandiano e Correggio inciampano nei quarti? Cosa sapere Roller Scandiano e Bdl Minimotor Correggio sconfitte nei quarti di play-off a Thiene e Viareggio.

Correggio e Scandiano, ora i playoff. Sfida a Viareggio e Thiene ai quartiSi è conclusa la regular season del campionato di Serie A2 di hockey su pista, con le due formazioni reggiane già da tempo qualificate per i playoff.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Playoff e Playout di Serie A2 con l'effetto sorpresa: sei scontri inediti in questa stagione.; Hockey Pista, Serie A2: via ai playoff per Correggio e Scandiano; Gara 2 già decisiva nei Quarti di finale di Serie A2 2025/26 di hockey su pista. Seconde sfide anche nei Playout; Novara, storico accesso ai Quarti. Serie A2, Thiene, Camaiore e Pumas avanti nelle serie.

Hockey pista Serie A2: partono male le avventure di Scandiano e Correggio nei quarti di finale dei play off. Il Roller si arrende ai rigori. La Bdl ne prende 8Pessima partenza delle squadre reggiane nei quarti di finale dei play-off: entrambe in trasferta, il Roller Scandiano perde 4 ... sport.quotidiano.net

Hockey pista Serie A2: stasera partono i play-off. Roller di scena a Thiene. La Bdl gioca a ViareggioPer l’hockey su pista reggiano è tempo di play-off. Dopo una regular season un po’ tribolata per entrambe, ora ... sport.quotidiano.net

HOCKEY PISTA MASCHILE SERIE A2 25/26 PLAYOFF PROMOZIONE - SABATO GARA 2 DEI QUARTI ASD Roller Matera #matera #hockeypista #hockeypistaa2 #rollermatera #playoff - facebook.com facebook

Le ragazze dell’Ama Correggio Hockey conquistano a Follonica la prima Coppa Skate Italia U13 femminile! Una vittoria storica ottenuta con grinta e cuore in una delle culle dell'hockey pista. Orgogliosi delle nostre campionesse #CorreggioHockey x.com