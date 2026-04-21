La regular season del campionato di Serie A2 di hockey su pista si è appena conclusa, con le squadre di Correggio e Scandiano già qualificate per i playoff. Ora si preparano i quarti di finale, che vedranno affrontarsi le formazioni di Viareggio e Thiene. La fase a eliminazione diretta si avvicina, promettendo incontri intensi tra le squadre che hanno concluso la stagione regolare con buoni risultati.

Si è conclusa la regular season del campionato di Serie A2 di hockey su pista, con le due formazioni reggiane già da tempo qualificate per i playoff. Correggio ha vinto a Trissino 4 a 3 con doppiette di Pedroni e Casali, mentre il Roller Scandiano è stato sconfitto in casa dal Forte dei Marmi per 8 a 5 con 4 reti di Uva e una di Tognacca. Entrambe hanno giocato contro avversarie molto valide, essendo le seconde squadre di compagini di Serie A1 che però non entrano nella griglia dei play-off. Il girone A è stato vinto dal Thiene a 38, su Montecchio Precalcino a 34, Bdl Minimotor Correggio 32 e Seregno 31; il girone B dal Matera a 40, su Pumas Viareggio 38, Camaiore 37 e Roller Scandiano 30, per cui gli incroci vedranno i quarti di finale tra Thiene e Scandiano e tra Correggio e Viareggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Correggio e Scandiano, ora i playoff. Sfida a Viareggio e Thiene ai quarti

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