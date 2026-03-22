Nel sabato di Serie A1 di hockey su pista, Viareggio conquista un pareggio all'ultimo secondo mentre Valdagno si impone con una vittoria. La giornata ha visto affrontarsi diverse squadre del massimo campionato italiano, con risultati che hanno modificato la classifica. I match si sono svolti nelle diverse piste della regione, attirando l’attenzione degli appassionati del settore.

Va in archivio il sabato dedicato alla Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano giunto al suo ventitreesimo turno In attesa che le prime due della classe Bassano e Trissino, pronte a scendere in campo domani, nella giornata odierna abbiamo assistito al significativo pareggio di Viareggio, frenato da Lodi. Nello specifico la compagine toscana non è andata oltre il 4-4 contro la competitiva formazione di Lodi, trovando tra l’altro il goal del pareggio solo al fotofinish, con una rete di Ambrosio su tiro diretto messa a referto all’ultimo istante utile. Bene invece Valdagno, attualmente quarta in classifica ed abile a battere senza troppi patemi Follonica per 8-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: Viareggio strappa il pari al fotofinish nel sabato di Serie A1, bene Valdagno

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