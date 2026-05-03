Hockey Lodi travolge il Viareggio 5-2 e vola in semifinale

Nella partita di hockey, la squadra di Lodi ha battuto il Viareggio con un risultato di 5-2, conquistando così l'accesso alle semifinali. Durante l'incontro, Antonioni ha segnato più di un gol, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. I giocatori di Lodi che hanno influito sul risultato includono diversi nomi, tra cui Antonioni, che ha segnato e assistito. La partita si è svolta senza particolari incidenti e si è conclusa con la qualificazione di Lodi.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Antonioni a scardinare la difesa del Viareggio?. Chi sono i giocatori che hanno deciso il match per Lodi?. Perché le espulsioni arbitrali hanno cambiato l'andamento della partita?. Chi affronterà il Lodi nella semifinale del 12 maggio?.? In Breve Antonioni segna l'8°36”, Faccin il 14°27”, Compagno il 24°29” e Borregan il 24°48”.. D'Anna e Borregan subiscono espulsione dagli arbitri Fronte e Galoppi durante la sfida.. Forte dei Marmi batte Breganze 7-1 con doppietta di Ballestero e Duhalde.. Lodi affronterà il vincitore tra Azzurra Novara e Ubroker Bassano il 12 maggio.. Il Bcc Centropadana Lodi ha ribaltato i pronostici della regular season battendo il Cgc Viareggio per 5-2 in gara 2, conquistando così un posto nelle semifinali dei playoff di Serie A2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey, Lodi travolge il Viareggio 5-2 e vola in semifinale Notizie correlate Leggi anche: Hockey pista: Lodi batte Viareggio anche in gara-2 ed approda alle semifinali Scudetto in Serie A1 Zverev travolge Fonseca: il tedesco vola in semifinale a MontecarloAlexander Zverev ha messo il primo punto fermo verso la conquista del prestigioso torneo sulla terra battuta del Principato di Monaco, superando il... Approfondimenti e contenuti Hockey, Cgc Viareggio eliminato in gara 2 da Lodi. Il Forte dei Marmi ‘vede’ la salvezzaI lombardi concedono il bis e sovvertono i pronostici della regular season. Il Camaiore in semifinale dei playoff di serie A2 ... luccaindiretta.it Hockey pista: Lodi batte Viareggio anche in gara-2 ed approda alle semifinali Scudetto in Serie A1La favola continua. Lodi archivia la pratica Viareggio e passa il turno. La squadra lombarda ha vinto anche gara-2 dei quarti di finale validi per la ... oasport.it