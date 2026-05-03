Una foto diffusa online mostrava l’ex calciatore in un negozio di articoli sportivi a Miami, insieme a un tifoso. L’immagine aveva suscitato dubbi sulla sua identità, portando alcuni a chiedersi se si trattasse di lui o di un suo sosia. Successivamente, è stata condivisa una versione originale della foto, che conferma la presenza di Higuain, ma è stato poi chiarito che l’immagine era stata alterata dall’intelligenza artificiale.

“ È lui o non è lui “? È lui, ma con l’IA. Gonzalo Higuain era apparso irriconoscibile in una foto staccata a Miami in un negozio di articoli sportivi, insieme a un fan. Sui social la foto, rilanciata da Marca e da El Nacional, è diventata virale in poche ore e ha diviso gli utenti; una parte non credeva potesse essere l’ex bomber di Napoli e Juventus, l’altra ironizzava sul suo aspetto trasandato. Higuain vittima dell’intelligenza artificiale. Nelle scorse ore, è arrivata la conferma da parte del tifoso del Pipita di aver modificato la foto con l’intelligenza artificiale. La verità sulla foto virale di Higuain #CalcioinPillole #Higuain pic.twitter.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Higuain, spunta la foto originale con il tifoso: l’ex bomber è stato vittima dell’intelligenza artificiale

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