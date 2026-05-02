Un’immagine di Higuain in un negozio di Miami ha fatto rapidamente il giro dei social media. Nella foto, l’ex attaccante indossa una barba folta, una canotta e sandali, apparendo molto diverso rispetto alle sue precedenti apparizioni pubbliche. La foto, scattata durante una visita in un negozio di articoli sportivi, ha suscitato molte reazioni tra gli utenti online, diventando subito virale.

Higuain irriconoscibile a Miami: barba folta, canotta e sandali. I social impazziscono per la foto dell’ex bomber del Napoli Higuain irriconoscibile in una foto scattata in un negozio di articoli sportivi di Miami. L’ex attaccante del Napoli è stato immortalato mentre faceva un selfie con un piccolo tifoso: canotta giallo paglierino, pantaloncini azzurri, sandali, barba foltissima. Il web si è diviso tra chi scrive “Ma è davvero lui?” e chi ironizza: “Ha recitato in Cast Away? “. La foto, rilanciata da Marca e da El Nacional, è diventata virale in poche ore. L’uomo nella foto è lo stesso che il 14 maggio 2016 segnò una tripletta al Frosinone per arrivare a 36 gol in una singola stagione di Serie A, battendo il record di Gunnar Nordahl che resisteva dal 1950.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Higuain irriconoscibile in un negozio di Miami: la foto virale dell’ex bomber del Napoli scatena i social

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