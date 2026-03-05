Napoli Marchetti | Critiche a Conte eccessive De Bruyne e Lukaku? Possono restare

Il portale sportivo riporta le dichiarazioni di un esperto che parla delle recenti critiche rivolte all'allenatore del Napoli, giudicate eccessive. Si discute anche sulla possibilità di mantenere nel team due giocatori, De Bruyne e Lukaku, senza indicare decisioni o motivazioni specifiche. La discussione si concentra sugli aspetti attuali della squadra e sulle eventuali prospettive future.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli tra presente e futuro. Dalla stagione segnata dagli infortuni alle prospettive di mercato, passando per le critiche ad Antonio Conte. A fare il punto è Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Secondo Luca Marchetti di Sky a Radio Marte, la stagione degli azzurri va letta anche alla luce delle tante assenze che hanno condizionato il rendimento della squadra. «Per la prima volta contro il Torino il Napoli scenderà in campo senza nessuno dei Fab Four del centrocampo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

