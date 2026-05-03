Helena Prestes si trova attualmente in America per motivi di lavoro e ha deciso di trascorrere il fine settimana a Miami. La modella influencer ha condiviso sui social alcune foto del suo soggiorno, ma tra i commenti e i messaggi ricevuti si è notato un gesto a distanza da parte di Javier Martinez, che non ha dimenticato Prestes nonostante la distanza. La presenza di questo gesto ha attirato l'attenzione tra i follower e gli utenti online.

Helena Prestes si trova in America per impegni di lavoro. La modella influencer ha approfittato di un momento libero per passare il fine settimana a Miami. Per l'occasione, l'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram della sua giornata. In particolare, la donna ha compiuto un gesto che ha scatenato i suoi tanti sostenitori. La modella influencer ha postato alcune foto nel suo canale d'Instagram che la ritraggono insieme a sua nonna paterna ed un cartonato di Lionel Messi presente all'interno di un negozio di Miami. Per molti utenti è apparso come un gesto nei confronti del fidanzato, che è un grande appassionato del calciatore argentino.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes non dimentica Javier Martinez: arriva un gesto a distanza

HELENA PRESTES E JAVIER MARTÍNEZ, il nostro albero di Natale

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