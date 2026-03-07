Helena Prestes ha inaugurato la sua nuova casa a Lecco, celebrando il momento con una cerimonia. Durante l’evento, Javier Martinez ha partecipato da remoto, inviando un messaggio di auguri. La influencer brasiliana ha condiviso sui social alcune immagini dell’apertura, mentre i presenti hanno assistito ai festeggiamenti. La cerimonia ha visto amici e familiari riuniti per il saluto al nuovo spazio abitativo.

Helena Prestes e Javier Martinez sono pronti a vivere un nuovo capitolo insieme. In queste ore, l'influencer brasiliana ha festeggiato un importante traguardo. La 35enne ha inaugurato la sua nuova casa a Lecco. Per l'occasione, la donna ha pubblicato un post in collaborazione con l'agenzia immobiliare dove mostra il suo attico di lusso nella cittadina lombarda. L'ex gieffina ha accompagnato il video con il seguente commento indirizzato all'agenzia: "Le chiavi di un sogno finalmente tra le mani.Un enorme grazie per il lavoro incredibile, la velocità e la dedizione in ogni dettaglio. Siete stati fondamentali in questo percorso!". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Helena Prestes inaugura la nuova casa a Lecco: il gesto di Javier Martinez a distanza

