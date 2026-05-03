Hearts-Rangers lunedì 04 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle 18:30 si sfidano Hearts e Rangers in una partita valida per la Premiership scozzese. Dopo 34 turni, la classifica vede Hearts e Celtic in testa con 73 punti, seguiti dai Rangers con 69 punti. La sfida tra Hearts e Rangers rappresenta un momento importante nella corsa al titolo, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali nelle ultime giornate del campionato.

Partiamo dalla classifica della Premiership scozzese dopo 34 giornate (sulle 38 previste): Hearts 73, Celtic 73, Rangers 69. Una vittoria del club di Edimburgo dunque estrometterebbe di fatto dalla lotta la squadra di Danny Rohl che nel turno precedente ha subito una rovinosa e imprevedibile sconfitta casalinga contro il Motherwell. La settimana prossima si gioca. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hearts-Rangers (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Hearts-Rangers (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiPartiamo dalla classifica della Premiership scozzese dopo 34 giornate (sulle 38 previste): Hearts 73, Celtic 70, che gioca domenica, Rangers 69. Cremonese-Lazio (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Grigiorossi con le spalle al muroLa Lazio ha ormai poco da chiedere al campionato ma vuole arrivare con la giusta testa alla finale di Coppa Italia e quindi vuole far bene anche... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pronostico Hearts-Rangers: analisi e probabili formazioni 04/05/2026 Scottish Premiership; PREVIEW | Hearts vs Rangers: team news, lineups, predictions (Scottish Premiership 04/05); Pronostico Hearts - Rangers: analisi e quote; Pillole di Premiership Scozzese, Hearts – Rangers. #Hearts #Rangers: il finale di stagione in #Scozia potrebbe essere ancora più infuocato #ComoTV x.com Il #Celtic batte l’#Hibernian e porta a casa un successo importantissimo nella corsa al titolo, agganciati gli Hearts Domani proseguono i playoff di Premiership con il big match su tv.comodootball.com tra Hearts e Rangers alle 18:30 @im___sola #co - facebook.com facebook