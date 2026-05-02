Cremonese-Lazio lunedì 04 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Grigiorossi con le spalle al muro

Da infobetting.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio alle ore 18:30 si terrà la partita tra Cremonese e Lazio. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono disponibili le quote e i pronostici. La Cremonese si trova in una situazione difficile, con poche possibilità di salvezza, mentre la Lazio, ormai fuori dalla corsa allo scudetto, punta a mantenere un buon ritmo in vista della finale di Coppa Italia.

La Lazio ha ormai poco da chiedere al campionato ma vuole arrivare con la giusta testa alla finale di Coppa Italia e quindi vuole far bene anche nella trasferta di lunedì sul campo della Cremonese. I biancocelesti se la giocano per centrare l’ottavo posto, tallonati da Bologna, Sassuolo e Udinese, che sarebbe comunque un traguardo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Cremonese-Lazio (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Grigiorossi con le spalle al muro

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