Cremonese-Lazio lunedì 04 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Grigiorossi con le spalle al muro

Lunedì 4 maggio alle ore 18:30 si terrà la partita tra Cremonese e Lazio. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono disponibili le quote e i pronostici. La Cremonese si trova in una situazione difficile, con poche possibilità di salvezza, mentre la Lazio, ormai fuori dalla corsa allo scudetto, punta a mantenere un buon ritmo in vista della finale di Coppa Italia.

La Lazio ha ormai poco da chiedere al campionato ma vuole arrivare con la giusta testa alla finale di Coppa Italia e quindi vuole far bene anche nella trasferta di lunedì sul campo della Cremonese. I biancocelesti se la giocano per centrare l’ottavo posto, tallonati da Bologna, Sassuolo e Udinese, che sarebbe comunque un traguardo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cremonese-Lazio (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Grigiorossi con le spalle al muro Notizie correlate Cremonese-Lazio (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiLa Lazio ha ormai poco da chiedere al campionato ma vuole arrivare con la giusta testa alla finale di Coppa Italia e quindi vuole far bene anche... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, oggi Cremonese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla; Cremonese-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Settore Distinti ad un prezzo speciale per Cremonese-Lazio; Cremonese-Lazio: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Cremonese-Lazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVEAllo stadio Zini la gara valida per la trentacinquesima giornata di campionato tra i grigiorossi di Giampaolo e i biancocelesti di Sarri: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Probabili formazioni Cremonese-Lazio: le decisioni su Noslin, Taylor, Vardy e SanabriaProbabili formazioni Cremonese Lazio - Nella giornata di lunedì 4 maggio, andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di ... fantamaster.it #Cremonese vs. #Lazio official line-ups and team news on the Serie A LIVEBLOG #CremoneseLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Cremonese-Lazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE - facebook.com facebook