Hearts-Rangers lunedì 04 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Hearts e Rangers, due delle squadre leader della Premiership scozzese. Attualmente, dopo 34 turni su 38, la classifica vede Hearts al primo posto con 73 punti, seguita dal Celtic con 70 e dai Rangers con 69. Il match si inserisce in un finale di campionato molto combattuto, con tutte e tre le squadre ancora in corsa per il titolo.

Partiamo dalla classifica della Premiership scozzese dopo 34 giornate (sulle 38 previste): Hearts 73, Celtic 70, che gioca domenica, Rangers 69. Una vittoria del club di Edimburgo dunque estrometterebbe di fatto dalla lotta la squadra di Danny Rohl che nel turno precedente ha subito una rovinosa e imprevedibile sconfitta casalinga contro il Motherwell. La settimana. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hearts-Rangers (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Cremonese-Lazio (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiLa Lazio ha ormai poco da chiedere al campionato ma vuole arrivare con la giusta testa alla finale di Coppa Italia e quindi vuole far bene anche... Leggi anche: Sligo Rovers-St. Patricks (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: PREVIEW | Hearts vs Rangers: team news, lineups, predictions (Scottish Premiership 04/05); Pronostico Hearts - Rangers: analisi e quote; Scottish Premiership: Spittal firma il successo nel derby, Hearts di nuovo in testa; Pillole di Premiership Scozzese, Hearts – Rangers. 2023/24: 1-2 2024/25: 1-2 2025/26: 2-3 Un grande Motherwell fa l’impresa e per il terzo anno di fila espugna Ibrox. Colpo durissimo per i Rangers nella corsa al titolo: il distacco da Hearts e Celtic (rispettivamente 4 punti e 1 punto), ma ora i Gers non po - facebook.com facebook