Lunedì 4 maggio alle 18:30 si gioca Cremonese-Lazio, con le formazioni che si preparano a scendere in campo. La Lazio, ormai fuori dalla corsa per il campionato, mira a mantenere la concentrazione in vista della finale di Coppa Italia, cercando di ottenere un risultato positivo nella trasferta contro la Cremonese. Le quote e i pronostici indicano una partita aperta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

La Lazio ha ormai poco da chiedere al campionato ma vuole arrivare con la giusta testa alla finale di Coppa Italia e quindi vuole far bene anche nella trasferta di lunedì sul campo della Cremonese. I biancocelesti se la giocano per centrare l’ottavo posto, tallonati da Bologna, Sassuolo e Udinese, che sarebbe comunque un traguardo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Lazio (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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