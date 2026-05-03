Secondo quanto riportato da Page Six, Harry Styles e Zoë Kravitz starebbero pianificando due cerimonie di nozze distinte, con fonti vicine alla coppia che hanno fornito queste informazioni. La coppia sembra essere in fase di organizzazione, mentre si parla anche di un desiderio di Styles di avere un figlio. Le indiscrezioni si basano su fonti anonime e non sono state confermate ufficialmente.

Sarebbero due le cerimonie di nozze che Harry Styles e Zoë Kravitz pensano di mettere in piedi. Lo scrive Page Six che si basa su alcune fonti vicine alla coppia. Il fidanzamento dopo 8 mesi sugellato da un diamante da 500 mila dollari (sempre secondo il tabloid) e ora la decisione di sposarsi: “ So per certo che Zoë vorrebbe fare qualcosa a New York, anche per via di suo padre ( Lenny Kravitz, ndr ), quindi probabilmente ci saranno due matrimoni. Il padre vive ancora nel centro di Manhattan. Potrebbe essere al Fouquet’s Hotel. Se ne farà due, uno sarà a Londra e uno a New York”. E a quanto pare, Kravitz avrebbe presentato già Styles al papà musicista, con esito molto positivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Harry Styles e Zoë Kravitz pronti a sposarsi con due diverse cerimonie. Lui vuole un figlio”: le indiscrezioni di Page Six

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