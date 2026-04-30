Harry Styles e Zoe Kravitz nozze in vista? L’anello le indiscrezioni e i segnali che fanno volare il gossip

A Hollywood, le voci di un possibile matrimonio tra Harry Styles e Zoe Kravitz continuano a suscitare interesse. Recentemente sono circolate indiscrezioni su un anello e segnali che alimentano il gossip. La coppia viene spesso al centro dell’attenzione dei media, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a un matrimonio imminente. La notizia rimane tra le indiscrezioni e le speculazioni di pubblico e fan.

Roma, 30 aprile 2026 – A Hollywood basta poco per trasformare un gossip in realtà. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda Harry Styles e Zoë Kravitz. Secondo quanto riferito da una fonte al magazine People, i due sono pronti a convolare a nozze. Non ci sono conferme ufficiali, ma i segnali non mancano. Avvistamenti sempre più frequenti insieme, viaggi condivisi lontano dai riflettori e, soprattutto, un vistoso anello con diamante al dito di lei. Styles e Kravitz: una relazione lontana dai cliché. Styles, 32 anni, e Kravitz, 37, hanno costruito il loro legame evitando l’esposizione continua, anche se sono stati avvistati insieme la scorsa estate a Roma.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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