Hanno coraggio e dignità Le parole di Oliveri sulla famiglia Zanardi

Il neurochirurgo in pensione Giuseppe Oliveri ha commentato oggi il comportamento della famiglia Zanardi, sottolineando il loro coraggio e la dignità dimostrati dopo il grave incidente che ha coinvolto Alex Zanardi. Oliveri, che all’epoca del fatto dirigeva la Neurochirurgia presso l’ospedale delle Scotte, ha espresso il suo apprezzamento senza entrare in dettagli personali. Le sue parole si aggiungono al dibattito pubblico sulla vicenda, senza fare riferimenti a elementi specifici o implicazioni legali.

"Sono colpito dal coraggio e dalla dignità della famiglia Zanardi". Così il neurochirurgo oggi in pensione Giuseppe Oliveri (foto), direttore della Neurochirurgia delle Scotte all’epoca del tragico incidente in handbike, dal quale Alex Zanardi non si è più ripreso. Fu lui a eseguire nel giugno del 2020 il delicato intervento neurochirurgico sul pilota, arrivato con un trauma cranico facciale importante. Il professor Oliveri ha seguito giorno dopo giorno Zanardi durante il suo ricovero, instaurando con la moglie Daniela e il figlio Niccolò un rapporto umano, prima che professionale. Negli anni il noto neurochirurgo non ha mai voluto parlare del paziente, non si è mai lasciato andare a commenti o indiscrezioni, per la volontà di "non turbare la riservatezza".🔗 Leggi su Lanazione.it

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