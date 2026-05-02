Il mondo politico esprime dolore per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico di handbike, deceduto a 60 anni. Figura simbolo di determinazione e resistenza, Zanardi ha lasciato un segno profondo in Italia e nel mondo. Personalità apprezzata anche da esponenti delle istituzioni, il suo passaggio ha suscitato parole di cordoglio e riconoscimento per la sua tenacia.

Anche il mondo della politica piange Alex Zanardi, e non potrebbe essere altrimenti perché il 60nne ex pilota di Formula 1 e pluri-campione paralimpico di handbike, scomparso a 60 anni, come pochi in Italia e nel mondo è stato simbolo di forza, coraggio, voglia di vivere. "L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità - scrive la premier Giorgia Meloni su Instagram -. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune. Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alex Zanardi, da Meloni a Lepore la politica piange il campione: "Coraggio, forza e dignità"

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