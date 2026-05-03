Halmstad-Brommapojkarna lunedì 04 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle 19:00 si disputa il match tra Halmstad e Brommapojkarna, valido per il sesto turno di Allsvenskan. La partita è un posticipo che coinvolge due squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, mentre i pronostici puntano a un confronto aperto tra le due compagini.

Posticipo del sesto turno di Allsvenskan che vede in programma la lotta salvezza tra l’Halmstad e il Brommapojkarna. La squadra di Lindholm è il fanalino di coda del torneo con appena 2 punti fatti in 5 partite, piegata dai campioni uscenti del Mjallby nell’ultimo turno. I rossoneri invece siedono 3 punti sopra e si confermano squadra da trasferta, laddove hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Halmstad-Brommapojkarna (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Halmstad-Brommapojkarna (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del sesto turno di Allsvenskan che vede in programma la lotta salvezza tra l’Halmstad e il Brommapojkarna. Brommapojkarna-AIK (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiSecondo turno di Allsvenskan che nel suo primo posticipo del lunedì vede l’AIK di Riveiro è di scena sul campo del Brommapojkarna. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Halmstad-Brommapojkarna (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Halmstad-Brommapojkarna lunedì 04 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico Halmstads - Brommapojkarna - Quote & Statistiche - 4 maggio 2026, Allsvenskan, Svezia; Pronostici Serie A Svezia Allsvenskan 2026 by #Pasto22. Guida, antepost e pronostici giornata 6. Halmstad-Brommapojkarna (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/c37zCtb #scommesse #pronostici x.com