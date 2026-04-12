Brommapojkarna-AIK lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 13 aprile 2026 alle 19:00 si disputa il secondo turno di Allsvenskan tra Brommapojkarna e AIK. L'incontro si svolge sul campo del Brommapojkarna e rappresenta il primo posticipo della giornata di campionato. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre, mentre le quote e i pronostici sono disponibili per chi desidera scommettere sull'esito della partita.

Secondo turno di Allsvenskan che nel suo primo posticipo del lunedì vede l’AIK di Riveiro è di scena sul campo del Brommapojkarna. Inizio con un pareggio esterno per i rosso neri che hanno impattato sul campo dell’Hacken nel finale dop aver rincorso i rivali per tutta la gara. Prestazione convincente e in crescita rispetto al precampionato per una squadra che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brommapojkarna-AIK (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Brommapojkarna-AIK (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSecondo turno di Allsvenskan che nel suo primo posticipo del lunedì vede l’AIK di Riveiro è di scena sul campo del Brommapojkarna. Fredericia-Vejle (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Fredericia è approdato in Superligaen per la prima volta nella sua storia e finora ha superato le aspettative di una sicura e inevitabile...