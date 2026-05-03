Hailey Bieber sulla copertina del Time | i motivi del successo di Rhode il suo brand beauty virale da 1 miliardo di dollari

Hailey Bieber è apparsa sulla copertina di Time, incentrata sul successo del suo brand di cosmetici, Rhode, che ha raggiunto il valore di un miliardo di dollari. La modella e influencer ha contribuito alla crescita del marchio attraverso iniziative e prodotti che hanno riscosso grande popolarità a livello globale. La sua presenza sui social e le strategie di marketing hanno favorito la diffusione del brand, rendendolo uno dei nomi più riconoscibili nel settore della bellezza.

I segreti del successo planetario di Rhode by Hailey Bieber Il riconoscimento di Time arriva in un momento preciso: quello in cui Rhode non è più solo un brand virale, ma una delle aziende inserite tra le 100 most influential companies of the year. Un passaggio che cristallizza ciò che il mercato aveva già intuito: la trasformazione di un celebrity brand in sistema imprenditoriale globale. Autorevole, riconosciuto, degno di nota al di là del volto celebre che lo accompagna. Nel post dedicato alla copertina con Hailey Bieber, il Time mette a fuoco il punto centrale dell’intera operazione Rhode: una celebrity founder non basta a costruire un brand duraturo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Hailey Bieber sulla copertina del Time: i motivi del successo di Rhode, il suo brand beauty virale da 1 miliardo di dollari Hailey Bieber Gets Ready for Her Birthday Dinner Using Rhode Products #haileybieberstyle #shorts Notizie correlate Hailey Bieber regina del Coachella: il suo beauty look conquistaIl primo weekend del Coachella è ormai stato ribattezzato Bieberchella: Justin Bieber e Hailey Bieber sono stati gli indiscussi protagonisti del... Rhode di Hailey Bieber arriva finalmente in Europa (e stavolta abbiamo una data)Ok ma diciamoci la verità: Rhode che sbarca ufficialmente da Sephora Europa era praticamente inevitabile. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Justin Bieber ha iniziato a vendere le copertine su iPhone con un involucro per sigarette. 5 motivi per cui Hailey Bieber è una trendsetterHailey Bieber si è aperta molto sulla sua gravidanza e sul rapporto con i fan nell'intervista che accompagna il servizio di copertina di Hailey Bieber sul numero di Agosto 2025 di Vogue Italia. vogue.it Hailey Bieber e il momento più difficile, tra post-partum, dismorfia corporea e gossip sulla presunta crisi del suo matrimonioLe voci di una presunta crisi tra Hailey Bieber e il marito Justin circolano ormai da mesi, ma nessuno (finora) sapeva che sono arrivate in un momento altrettanto delicato per la modella e ... vanityfair.it