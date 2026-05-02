Dopo mesi di attesa, il profumo Rhode di Hailey Bieber arriva ufficialmente in Europa, con una data di lancio annunciata. La presenza del prodotto nei punti vendita Sephora del continente era considerata quasi certa, data la sua crescente popolarità e distribuzione internazionale. La data di uscita è stata comunicata e il profumo sarà disponibile in negozi e online a breve.

Ok ma diciamoci la verità: Rhode che sbarca ufficialmente da Sephora Europa era praticamente inevitabile. Era solo questione di tempo prima che il brand di Hailey Bieber smettesse di vivere esclusivamente nei TikTok “products I bought while in the US” e iniziasse finalmente a occupare fisicamente gli scaffali europei. E ora succederà davvero. Da settembre 2026 Rhode sarà disponibile online e nella maggior parte dei negozi Sephora europei — Italia compresa — trasformando ufficialmente la glazed skin obsession di Hailey Bieber in qualcosa di molto più grande di un semplice celebrity beauty brand. Perché nel frattempo Rhode è diventato un fenomeno culturale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rhode di Hailey Bieber arriva finalmente in Europa (e stavolta abbiamo una data)

Notizie correlate

Justin Bieber e Rhode: arriva la linea skin care per CoachellaJustin Bieber e Rhode lanceranno lunedì 13 aprile, a partire dalle 9:00 am PST e dalle 12:00 pm EST, una linea di prodotti per la cura della pelle...

Hailey Bieber posa senza top e indossa solo una scultura Blumarine: il look più virale del 2026Hailey Bieber ha appena confermato quello che la moda sta cercando di dirci da mesi: il concetto di “top” è ufficialmente in crisi.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Rhode sbarcherà in Europa a settembre da Sephora; rhode continua la sua espansione globale di vendita al dettaglio in Sephora Europe; Justin Bieber ha iniziato a vendere le copertine su iPhone con un involucro per sigarette; e.l.f. Beauty Stock Is Down 15% in 2026. Can 45% Upside Support a Rebound?.

Rhode di Hailey Bieber arriva finalmente in Europa (e stavolta abbiamo una data)Ok ma diciamoci la verità: Rhode che sbarca ufficialmente da Sephora Europa era praticamente ... msn.com

rhode continua la sua espansione globale di vendita al dettaglio in Sephora EuropeQuesta espansione in Sephora Europe aumenta l'accesso globale a rhode tramite le vendite al dettaglio nei negozi, segnando una prossima fase significativa per il brand (ANSA) ... ansa.it

Hailey Bieber a New York City Lo sappiamo. Quando parliamo dell’imprenditrice e founder di Rhode, la prima città che ci viene in mente solitamente è Los Angeles. Culla prediletta, nonché casa con il suo inseparabile marito Justin Bieber e il piccolo Jack Bl - facebook.com facebook

rhode continua la sua espansione globale di vendita al dettaglio in Sephora Europe x.com