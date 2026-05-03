Ha saputo coniugare economia e umanità

Federico Vitali, imprenditore di livello nazionale, ha ricordato Danilo Illuminati sottolineando come abbia saputo combinare con successo economia e umanità. Vitali ha evidenziato l’eredità morale e professionale lasciata da Illuminati, evidenziando il suo contributo nel coniugare l’attività imprenditoriale con un approccio umano. Le parole sono state pronunciate in un contesto che ha voluto rendere omaggio alla figura di Illuminati, ricordandone il ruolo e l’impatto nel settore.

"Danilo ha fatto un’economia capace di coniugare impresa e umanità". È questo il senso più profondo del ricordo di Danilo Illuminati nelle parole di Federico Vitali, imprenditore monterubbianese noto a livello nazionale, che ha voluto sottolinearne l’eredità morale oltre che professionale. "Un imprenditore dal cuore grande e una straordinaria passione del fare impresa per il territorio", dice Vitali, tracciando un profilo di Illuminati che unisce visione e sensibilità. "Da amico e persona che stimavo – dice – posso affermare che i meriti gli sono stati riconosciuti anche in vita". Nel ricordo emerge con forza la cifra distintiva di Illuminati: "La sua bontà lo ha sempre caratterizzato e la Benemerenza è una testimonianza che indica la strada per il futuro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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