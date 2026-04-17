Coniugare legalità e umanità | la nuova procuratrice della Repubblica si presenta

Una nuova figura si presenta alla guida della procura minorile, con un’esperienza di quasi una decade in questo settore. La procuratrice ha spiegato come il suo modo di interpretare il ruolo del magistrato requirente sia evoluto durante gli anni trascorsi al comando dell’ufficio. La sua nomina segna un passo importante nel panorama giudiziario locale, dove si cerca di coniugare attenzione alle esigenze dei minori con il rispetto della legalità.

BRINDISI - “Guidare la procura minorile per nove anni ha cambiato il mio modo di vedere il ruolo del magistrato requirente”. Per comprendere perché la nuova procuratrice della Repubblica di Brindisi Pina Montanaro abbia sottolineato l'importanza di coniugare legalità e umanità, si può ricorrere.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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