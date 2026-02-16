Felicità non ossessione | Fede ha vinto perché ha saputo ignorare le Olimpiadi
Fede ha conquistato due medaglie d’oro in soli 72 ore, una vittoria arrivata anche grazie alla sua capacità di non farsi sopraffare dalla pressione delle Olimpiadi. A soli dieci mesi da un grave infortunio, il suo successo dimostra che la gioia può arrivare senza ossessioni. Ha scelto di concentrarsi sull’istinto e di godersi ogni momento, evitando di farsi travolgere dall’ansia.
Senza preparazione. Senza fisico. Senza aspettative. Senza pressione. Ogni impresa sportiva è un’impresa a modo suo, ma è difficile pensare a un successo altrettanto storico nato con queste premesse. Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno ancora in serbo sette giorni di emozioni, ma niente potrà togliere dalla copertina Federica Brignone che scende leggera e vince il secondo oro in 72 ore, a dieci mesi da un infortunio che aveva messo a rischio tutto, che non è ancora superato (deve essere operata per rimuovere una placca), con alle spalle pochissime prove per testarsi. È un’impresa che ha pochi eguali e resterà, e l’immagine di Federica che diventa leggenda senza gridare, che trionfa senza teatralità, è il simbolo (moderno) di questi Giochi che ci porteremo dentro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Deborah Compagnoni: “Ecco come ha vinto Fede e dove ha sbagliato Sofia”
Durante un meet&greet alla Cooperativa di Cortina, Deborah Compagnoni ha analizzato la vittoria di Federica Brignone nel SuperG.
