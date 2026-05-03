Ha quasi distrutto la mia carriera | il rimpianto di Kevin Costner su L' uomo del giorno dopo

Kevin Costner ha recentemente espresso rammarico riguardo a un film del 1997, un western apocalittico che ha avuto un insuccesso al botteghino, perdendo circa 80 milioni di dollari. La pellicola, trasmessa di nuovo in prima serata su Rai, ha provocato nel protagonista sentimenti di rimpianto, rievocati in un'intervista o dichiarazioni recenti. La produzione, considerata fallimentare, è al centro di discussioni sulla carriera dell’attore e regista.

Oggi IRIS ripropone in prima serata su Rai il western apocalittico di Kevin Costner del 1997 che si è rivelato un flop da 80 milioni di dollari. La carriera di Kevin Costner è costellata di successi epocali e insuccessi 'stellari'. Oltre a Waterworld, impossibile non citare il post-apocalittico L'uomo del giorno dopo, di ritorno oggi sul piccolo schermo in prima serata su IRIS. Il film, che ha debuttato nel 1997 affondando sotto i colpi della corazzata Titanic, ha un severissimo 14% di recensioni positive su Rotten Tomatoes che sale al 51% per quanto riguarda il gradimento del pubblico. C'è poco di cui gioire anche se il film presenta numerosi spunti d'interesse che però il pubblico dell'epoca non comprese.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Ha quasi distrutto la mia carriera": il rimpianto di Kevin Costner su L'uomo del giorno dopo Notizie correlate Braida su Totti: “Il rimpianto più grande della mia carriera”Le parole di Ariedo Braida a TuttoSport riportano al centro una delle storie più iconiche del calcio italiano, il legame tra il mercato e l’identità... Kevin Costner, dopo Horizon si dedica a un nuovo progetto di tutt'altro genere: Honeymoon with HarryDopo le difficoltà di Horizon, Kevin Costner torna sul set con "Honeymoon with Harry", un progetto diverso, più intimo, mentre la sua ambiziosa saga...