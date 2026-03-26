Dopo le complicazioni legate al film Horizon, l’attore torna a lavorare con un nuovo progetto dal tono più personale, intitolato Honeymoon with Harry. La produzione di questo film si svolge in un contesto diverso rispetto alle sfide finanziare e logistiche che avevano coinvolto la saga western di cui aveva parlato in passato. Attualmente, le riprese sono in corso, mentre il futuro di Horizon rimane incerto.

Dopo le difficoltà di Horizon, Kevin Costner torna sul set con "Honeymoon with Harry", un progetto diverso, più intimo, mentre la sua ambiziosa saga western resta sospesa tra problemi finanziari e un futuro sempre più incerto. A volte anche i progetti più ambiziosi inciampano e quando succede, serve cambiare direzione senza perdere lo slancio: è esattamente il momento che sta vivendo Kevin Costner, diviso tra un sogno western in stallo e una nuova storia pronta a riportarlo davanti alla macchina da presa. Dal sogno western alla svolta narrativa per Costner cambia passo Dopo aver investito energie, tempo e risorse personali in Horizon: An American Saga, Kevin Costner è pronto a voltare pagina - almeno temporaneamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kevin Costner, dopo Horizon si dedica a un nuovo progetto di tutt'altro genere: Honeymoon with Harry

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