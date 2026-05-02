Alex Zanardi, noto atleta e figura pubblica, è deceduto recentemente. La sua vita è stata caratterizzata da successi sportivi e da un impegno umano che ha attraversato diverse sfide. Originario di Castel Maggiore, ha scritto un libro con un titolo che rifletteva il suo rapporto con la vita e la sua percezione di sé. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio e riflessioni sulla sua carriera e sul suo contributo sociale.

Era un campione dello sport. Di più: era un campione dell’umanità “Però, Zanardi da Castel Maggiore”, come s’intitolava il primo dei suoi libri al quale ne seguirono altri con parole e frasi che ne accompagnavano il suo destino, luminoso e buio, ravvivante e assassino, entusiasmante e tragico, “Ancora” come è un altro suo titolo di un uomo che “volevo solo pedalare. ma sono inciampato in una seconda vita”. Alex Zanardi, il supereroe Dicono che Alessandro Zanardi, detto Alex ma che di secondo nome faceva Leone, il re della foresta e di tutte le specie animali, fosse un supereroe, di quelli che fanno sognare bambini e adulti, ma anche tutti i più “forti” tra di loro, anche Superman o i più moderni, quelli dell’ultima tecnologia, dovrebbero inchinarsi al suo avanzare, fargli il “pasillo” che si fa ai campioni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alex Zanardi, morto il campione dell'umanità che ha vissuto tre vite

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