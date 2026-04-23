Nella cittadina cinese di Baoding, sede del quartiere generale di Great Wall Motors, è andato in scena il primo bagno di folla della novità più recente del marchio Tank, specializzato nella realizzazione di fuoristrada. Si chiama "700", e come facilmente intuibile dalle immagini, non devia affatto dal tema distintivo del proprio brand. Telaio a longheroni, capacità di traino fino a 2.500 kg (frenati) e naturalmente trazione integrale per un mezzo da off-road che nutre anche ambizioni premium quanto a finiture e dotazioni tecnologiche. A muoverle la Tank 700 Hi4-Z è un gruppo propulsore ibrido plug-in, che abbina un 2.0 quattro cilindri ad un pacco batterie da ben 59,05 kWh per un'autonomia massima in modalità elettrica, secondo il ciclo di omologazione cinese Wltc, pari a 190 chilometri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gwm Tank 700: debutto in Cina per il fuoristrada ibrido da 851 Cv

GWM TANK 700: o incrível SUV DE 500 CV

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