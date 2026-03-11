Dopo due settimane di conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran, si fa strada l’idea che senza l’impiego di truppe sul terreno gli Usa non otterranno successi significativi. La situazione rimane confusa e difficile da interpretare, mentre le operazioni militari continuano a evolversi e la strategia di entrambe le parti si mantiene in gran parte nascosta. La guerra, infatti, prosegue in un clima di incertezza generale.

Siamo ormai entrati nella seconda settimana di conflitto contro l’Iran e, benché la nebbia della guerra continui a dominare lo scenario, qualche riflessione e analisi più attenta si può certamente fare. Per prima cosa, le capacità di colpire in profondità gli obiettivi in Iran da parte degli Stati Uniti e Israele si sono dimostrate molto efficaci tanto da permettere di decapitare la leadership nemica al primo colpo, malgrado Teheran si aspettasse da tempo un’azione simile e avesse cercato, tramite il supporto primariamente cinese, di rinforzare le sue difese aeree già indebolite dalla Guerra dei 12 giorni di giugno scorso. Fin dall’inizio gli attaccanti hanno quindi potuto godere di una sorta di air superiority se non addirittura air supremacy che gli ha permesso di agire nei cieli iraniani senza una reale opposizione nemica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran: nessuna vittoria per gli Usa senza le truppe sul terreno

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, Trump: “Usa pronti per guerra lunga, non escludo truppe sul terreno”

Iran, Pezeshkian si scusa con i Paesi del Golfo ma gli attacchi continuano. Trump valuta truppe sul terrenoAll’ottavo giorno della guerra in Medio Oriente, iniziata con gli attacchi di Israele e Usa contro l’Iran del 28 febbraio, non si intravede la fine...

Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa

Contenuti utili per approfondire Iran nessuna vittoria per gli Usa senza...

Discussioni sull' argomento Iran, se gli Usa non mandano le truppe...; La guerra di Bibi; H.A. Hellyer: L’Iran non può vincere, ma può rendere altissimo il prezzo della vittoria americana (di N. Boffa); Trump non esclude l'invio di truppe di terra. Smentita scorta a petroliera da parte di nave Usa.

Iran, il regime trema e minaccia: «Nessuna clemenza per i rivoltosi»Il Paese è entrato nel nono giorno di proteste. Nate per ragioni economiche, sono subito diventate una mobilitazione contro il governo degli ayatollah. La repressione è violenta: i morti sono almeno ... vita.it

Guerra in Iran, le news di oggi in diretta. Teheran: “Il più vasto attacco dall'inizio della guerra contro obiettivi statunitensi e israeliani” x.com

#Trump sarebbe disponibile ad aprire un dialogo con l’Iran, lo riporta Fox News. Ma #Teheran dopo le minacce del presidente americano alla nuova guida suprema Khamenei alza il tiro e lo attacca “Attento a non essere cancellato tu”. Il capo del Pentagono - facebook.com facebook