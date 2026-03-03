Iran Trump | Usa pronti per guerra lunga non escludo truppe sul terreno

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a una guerra lunga con l'Iran e non escludono l'invio di truppe sul territorio, affermando che continueranno a intervenire finché sarà necessario. La frase è stata pronunciata durante un discorso in cui ha evidenziato la possibilità di un impegno prolungato nel conflitto con Teheran.

(Adnkronos) – "Non escludo l'invio di truppe in Iran. Andiamo avanti finché è necessario". Donald Trump e gli Stati Uniti sono pronti ad un braccio di ferro prolungato con l'Iran. L'operazione Furia Epica, iniziata con l'attacco di sabato 28 febbraio, è destinata a prolungarsi fino al raggiungimento degli obiettivi. "Serviranno 4-5 settimane, ma abbiamo le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Pioggia di bombe su Teheran, ma l’Iran non si piega: “Noi pronti a una lunga guerra, gli Usa no”

Iran, Trump è pronto ad allargare il conflitto: truppe sul campo e oltre un mese di guerraTrump è pronto ad allargare il conflitto in Iran, anche inviando le truppe sul campo.

Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

Una selezione di notizie su Iran, Trump: “Usa pronti per guerra...

Temi più discussi: Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Evacuate l'area. Americani pronti a colpire, massima pressione sul negoziato con l'Iran (di N. Boffa); Teheran si prepara, 'risponderemo anche a raid mirati'; I Paesi del Golfo alleati degli Usa contro l'Iran: pronti a reagire ai vostri attacchi.

Iran, Trump: Usa pronti per guerra lunga, non escludo truppe sul terrenoIl presidente americano: 'Abbiamo previsto un'operazione da 4-5 settimane ma abbiamo risorse per andare avanti più a lungo' ... adnkronos.com

Iran, la guerra si allarga. Paesi del Golfo pronti a rispondere a Teheran. Secondo attacco su base militare a Cipro. Raid di Israele sul Libano. Caccia Usa abbattuti in Kuwait ...Raid americano su sito nucleare di Natanz. Trump: Operazioni per almeno un mese. Navi e petroliere bloccate nello Stretto di Hormuz: volano i prezzi di gas e petrolio ... lanazione.it

Media Iran, lanciati missili anche sull'ufficio di Netanyahu - facebook.com facebook

#Meloni copre Trump. Patto franco-tedesco sull’Iran e sull’ombrello nucleare. Domani su x.com