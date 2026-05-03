In un momento di tensione crescente tra Iran e Stati Uniti, le autorità di Teheran hanno commentato la posizione dell'ex presidente americano, affermando che non è più possibile ottenere una vittoria semplice attraverso operazioni militari. La scelta tra un'azione militare considerata impossibile o un accordo giudicato insoddisfacente rappresenta il punto di riferimento per analizzare la situazione politica attuale. La discussione si inquadra in un contesto di crescente complessità diplomatica e strategica.

Teheran ha trovato la formula più efficace per descrivere il momento politico di Donald Trump: «un’operazione militare impossibile» oppure «un cattivo accordo» con la Repubblica islamica. A dirlo non è un diplomatico, ma l’intelligence dei Guardiani della Rivoluzione, in un messaggio che ha tutto il sapore della guerra psicologica. Il punto, però, è che la propaganda iraniana intercetta una difficoltà reale: lo spazio decisionale degli Stati Uniti si è ristretto. Trump lo sa. Nella notte italiana, il presidente americano ha scritto su Truth Social che esaminerà «a breve» il nuovo piano arrivato da Teheran, ma ha subito gelato le aspettative:...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Iran, Trump non può più ottenere la vittoria "semplice": bivio tra operazione impossibile e accordo deludente

Guerra contro l’Iran, Trump aggiorna l’America sull’operazione Epic Fury durante una ...

Notizie correlate

Guerra Iran. Trump e la vittoria "semplice" che non può ottenere: bivio tra operazione impossibile e accordo deludenteTeheran ha trovato la formula più efficace per descrivere il momento politico di Donald Trump: «un’operazione militare impossibile» oppure «un...

Leggi anche: Iran, le Guardie rivoluzionarie: “Trump scelga tra operazione impossibile o cattivo accordo”

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Trump: Iran vuole accordo subito. Ma da oggi scade il tempo anche per gli Usa; Trump: 'L'Iran vuole un accordo ma non sono soddisfatto'. Poi: 'Non sono contento dell'Italia e della Spagna'; Iran si prepara alla nuova guerra contro Trump, le mosse di Teheran.

Guerra Iran. Trump e la vittoria semplice impossibile da ottenere: bivio tra operazione impossibile e accordo deludenteTeheran ha trovato la formula più efficace per descrivere il momento politico di Donald Trump: «un’operazione militare impossibile» oppure «un cattivo ... ilmessaggero.it

L'ultima proposta dell'Iran non convince Trump. Il tycoon a un passo da nuovi bombardamenti, ma Teheran non resta a guardareIl presidente americano sembra sempre meno ottimista e torna a usare toni minacciosi. Il regime prepara le contromosse ... today.it

La denuncia del Codacons: dalla guerra in Iran maxi-rialzo prezzi, vale 1.000 euro a famiglia. Rincaro dei combustibili liquidi del 38%, dei voli del 18%, anche su ortaggi e traghetti #ANSA - facebook.com facebook

La denuncia del Codacons: dalla guerra in Iran maxi-rialzo prezzi, vale 1.000 euro a famiglia. Rincaro dei combustibili liquidi del 38%, dei voli del 18%, anche su ortaggi e traghetti #ANSA x.com