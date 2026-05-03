Guerra Iran Trump non può più ottenere la vittoria semplice | bivio tra operazione impossibile e accordo deludente

Da ilmessaggero.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento di tensione crescente tra Iran e Stati Uniti, le autorità di Teheran hanno commentato la posizione dell'ex presidente americano, affermando che non è più possibile ottenere una vittoria semplice attraverso operazioni militari. La scelta tra un'azione militare considerata impossibile o un accordo giudicato insoddisfacente rappresenta il punto di riferimento per analizzare la situazione politica attuale. La discussione si inquadra in un contesto di crescente complessità diplomatica e strategica.

Teheran ha trovato la formula più efficace per descrivere il momento politico di Donald Trump: «un’operazione militare impossibile» oppure «un cattivo accordo» con la Repubblica islamica. A dirlo non è un diplomatico, ma l’intelligence dei Guardiani della Rivoluzione, in un messaggio che ha tutto il sapore della guerra psicologica. Il punto, però, è che la propaganda iraniana intercetta una difficoltà reale: lo spazio decisionale degli Stati Uniti si è ristretto. Trump lo sa. Nella notte italiana, il presidente americano ha scritto su Truth Social che esaminerà «a breve» il nuovo piano arrivato da Teheran, ma ha subito gelato le aspettative:...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Guerra contro l’Iran, Trump aggiorna l’America sull’operazione Epic Fury durante una ...

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