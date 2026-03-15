La guerra in Iran potrebbe portare l’ex presidente a intensificare le negoziazioni con Mosca riguardo all’Ucraina. Attualmente, ci sono varie motivazioni che spingono Trump a muoversi rapidamente per trovare un accordo che soddisfi la Russia in questa regione. La situazione internazionale e le mosse sul tavolo diplomatico stanno influenzando le strategie dell’ex presidente.

Vi sono diverse ragioni per le quali Trump potrebbe cercare in fretta un accordo che soddisfi Mosca sull’Ucraina. Le cose in Iran vanno troppo le lunghe: di questo passo gli arsenali si prosciugheranno, così come il budget e il sostegno degli alleati. Ne derivano instabilità internazionale e cupe prospettive in politica interna. Perciò a Washington conviene ricucire il prima possibile la ferita che essa stessa aveva provocato qualche anno fa in Europa Orientale. Trilaterale rimandata sine die. Le parti avevano concordato per la prima metà di marzo un’altra sessione del tavolo trilaterale. Avrebbero proseguito le discussioni sui punti principali, come i territori del Donbass ancora sotto controllo ucraino e le garanzie di sicurezza che pretende Kiev. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La guerra in Iran può spingere Trump a cercare in fretta un accordo con Mosca sull’Ucraina

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