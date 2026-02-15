L'Ucraina ha chiesto all’Italia di intervenire contro la presenza di una flotta nascosta russa che opera nel Mar Nero. La richiesta arriva dopo che le autorità di Kiev hanno individuato navi sospette che trasportano petrolio proveniente dalla Russia senza autorizzazione. Queste imbarcazioni, spesso sconosciute ai controlli ufficiali, facilitano il traffico illecito e alimentano il sostegno economico di Mosca. Nel frattempo, l’Ucraina propone di utilizzare il porto del grano, situato nel Mar Nero, come punto di sbarco sicuro.

ROMA L'Ucraina chiede aiuto all'Italia contro la “flotta ombra” russa. Uno stop alle navi che trasportano illegalmente il petrolio di Putin in cambio di investimenti, affari e la gestione di un porto vicino a Odessa, sul Mar Nero. Una lettera è partita nei giorni scorsi da Kiev ed è arrivata nelle stanze del governo italiano. È indirizzata al ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini. Contiene una richiesta sui generis, riferiscono fonti qualificate al Messaggero: potenziare il «contrasto» alla «flotta ombra» di Mosca. Impegnarsi a tracciare le decine di navi che solcano il Mediterraneo trasportando in segreto il petrolio russo colpito dalle sanzioni europee. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Flotta ombra russa, Kiev all?Italia: «Fermate le navi». E offre il porto del grano sul Mar Nero

