Flotta ombra russa Kiev all?Italia | Fermate le navi E offre il porto del grano sul Mar Nero
L'Ucraina ha chiesto all’Italia di intervenire contro la presenza di una flotta nascosta russa che opera nel Mar Nero. La richiesta arriva dopo che le autorità di Kiev hanno individuato navi sospette che trasportano petrolio proveniente dalla Russia senza autorizzazione. Queste imbarcazioni, spesso sconosciute ai controlli ufficiali, facilitano il traffico illecito e alimentano il sostegno economico di Mosca. Nel frattempo, l’Ucraina propone di utilizzare il porto del grano, situato nel Mar Nero, come punto di sbarco sicuro.
ROMA L'Ucraina chiede aiuto all'Italia contro la “flotta ombra” russa. Uno stop alle navi che trasportano illegalmente il petrolio di Putin in cambio di investimenti, affari e la gestione di un porto vicino a Odessa, sul Mar Nero. Una lettera è partita nei giorni scorsi da Kiev ed è arrivata nelle stanze del governo italiano. È indirizzata al ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini. Contiene una richiesta sui generis, riferiscono fonti qualificate al Messaggero: potenziare il «contrasto» alla «flotta ombra» di Mosca. Impegnarsi a tracciare le decine di navi che solcano il Mediterraneo trasportando in segreto il petrolio russo colpito dalle sanzioni europee. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Due navi della “flotta ombra russa” in fiamme nel Mar Nero
Ucraina, Kiev attacca due petroliere della 'flotta ombra' russa nel Mar NeroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Flotta ombra russa, Kiev all’Italia: Fermate le navi. E offre il porto del grano sul Mar Nero; Russia, cosa c'è nel nuovo pacchetto di sanzioni dell'Ue: dalle banche all'energia oltre a 43 navi della flotta ombra; Russia, la Gran Bretagna minaccia di sequestrare una petroliera della flotta ombra; Vladimir Alekseyev, attentato a Mosca: spari contro il vice capo dell'intelligence militare russa. Lavrov: Kiev è responsabile.
Flotta ombra russa, Kiev all’Italia: «Fermate le navi». E offre il porto del grano sul Mar NeroROMA L'Ucraina chiede aiuto all'Italia contro la flotta ombra russa. Uno stop alle navi che trasportano illegalmente il petrolio di Putin in cambio di investimenti, affari ... ilmessaggero.it
Petroliera della flotta ombra russa colpita dai droni navali ucraini nel Mar Nero: l'attacco di Kiev e le conseguenze sul traffico commercialeSi chiama Dashan, batte bandiera delle Comore e da tempo è sotto sanzioni da parte dell'Unione Europea e della Gran Bretagna. Questo l'identikit dell'ultima petroliera della flotta ombra russa ... corriereadriatico.it
I #NextGenFishers portano avanti cultura, conoscenze, ed il futuro della pesca artigianale nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Celebriamo #WorldRadioDay ascoltando le loro voci, raccolte durante il #SSFForum, su @radio3mondo. Ascolta anche te, da 20:15 r x.com
Il fiume di Livigno che va nel Mar Nero tinyurl.com/3hb4f7kb facebook