USA blocca nel Mar Arabico una nave petrolifera della flotta ombra

Le forze navali statunitensi hanno intercettato nel Mar Arabico una nave petrolifera appartenente a una flotta non ufficiale. L'operazione è stata condotta dall'USS Pinckney, che ha utilizzato un elicottero della Marina per individuare e bloccare la nave. L'intervento si è svolto senza incidenti e ha portato alla cattura del veliero, che si trovava in acque internazionali. La nave è stata condotta in un porto statunitense per ulteriori accertamenti.

? Cosa sapere L'USS Pinckney intercetta la nave Sevan nel Mar Arabico con un elicottero della Marina.. Il mezzo è tra le 19 unità sanzionate dal Tesoro USA per trasporti iraniani.. Un elicottero della Marina statunitense, decollato dal cacciatorpediniere USS Pinckney, ha intercettato nel Mar Arabico la Sevan, una nave mercantile appartenente alla cosiddetta flotta ombra iraniana. L’operazione, comunicata ufficialmente dal Comando Centrale americano tramite i propri canali social, ha preso di mira un imbarcazione coinvolta nel trasporto di risorse energetiche. La Sevan risulta essere uno dei 19 mezzi marittimi inseriti nella lista delle sanzioni emesse dal dipartimento del Tesoro americano per le attività legate al movimento di petrolio e gas prodotti in Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA blocca nel Mar Arabico una nave petrolifera della flotta ombra Notizie correlate Usa abbordano e sequestrano nave iraniana nel Mar Arabico – Il videoMilano, Salvini raduna i Patrioti in piazza Duomo e attacca l’Ue: «Un nuovo lockdown? No grazie». Mar Arabico: colpo di cannone e Marines fermano la nave iranianaIl cacciatorpediniere statunitense Uss Spruance ha intercettato e preso il controllo della nave mercantile iraniana M/v Touska nel Mar Arabico, dopo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gli Usa sequestrano nave iraniana a Hormuz, Teheran: è pirateria; L'avvertimento poi la raffica e i marines: così gli Usa hanno intercettato la nave iraniana; Usa abbordano e sequestrano nave iraniana nel Mar Arabico; Gli Stati Uniti sequestrano una nave da carico iraniana, tregua a rischio. Marines Usa assaltano la nave iraniana Touska: il video dell’abbordaggio nel Mar ArabicoIl video diffuso dal Centcom mostra i Marines USA che si calano da un elicottero e sequestrano la nave iraniana Touska ... affaritaliani.it Marines USA abbordano la nave Touska nel Mar Arabico: il video dell'operazioneNel Mar Arabico si è svolta un’operazione navale ad alta tensione che ha visto coinvolte forze militari statunitensi impegnate in un intervento contro una nave commerciale. ilmattino.it La Sicilia. . Una distesa rosa di gamberetti morti ricopre da giorni la spiaggia di Mirbat, nel sud-ovest dell’Oman, attirando residenti e curiosi. Secondo le autorità locali, il fenomeno sarebbe legato a cause naturali nel Mar Arabico: variazioni della temperatura d - facebook.com facebook Usa abbordano e sequestrano nave iraniana nel Mar Arabico - Il video x.com