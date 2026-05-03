Dopo un’assenza di diciotto mesi, il cantautore di 85 anni si è presentato sabato 2 maggio 2026 a Reggio Emilia, ai Chiostri di San Pietro, per un incontro intitolato “Canterò soltanto il tempo”. L’evento si è tenuto in occasione di una mostra dedicata alla sua figura e ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato a conoscere le sue parole e le sue scelte recenti. Durante l’incontro, ha anche ammesso di guardare programmi come Grande Fratello e Temptation.

Diciotto mesi lontano dalla scena pubblica. Francesco Guccini, 85 anni, è riapparso sabato 2 maggio 2026 a Reggio Emilia ai Chiostri di San Pietro per un incontro dal titolo “Canterò soltanto il tempo”, in occasione della mostra a lui dedicata. Un ritorno segnato da confessioni su come gli ultimi anni abbiano cambiato radicalmente la sua quotidianità. “Erano diciotto mesi che non uscivo di casa, confesso che avevo un po’ paura”, ha esordito il cantautore di fronte a una sala gremita di pubblico. Parole che hanno immediatamente rivelato la fragilità di un artista che ha sempre rappresentato un punto di riferimento culturale per generazioni di italiani.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Guccini sorprende tutti: “Guardo Grande Fratello e Temptation”. E spiega perché

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