Il cantautore ha annunciato di aver smesso di leggere libri, preferendo invece passare il tempo davanti alla televisione, in particolare al programma di intrattenimento noto come Grande Fratello. Dopo un periodo di circa diciotto mesi di isolamento, ha spiegato di aver deciso di allontanarsi dalla lettura e di aver affrontato delle difficoltà nel riprendere a leggere. La sua presenza è stata segnalata in occasione di una mostra dedicata alla musica.

? Cosa scoprirai Perché il cantautore ha scelto di restare isolato per diciotto mesi?. Come ha gestito Guccini la difficoltà nel tornare a leggere?. Cosa ha spinto l'artista a confessare la sua passione per i reality?. Come cambieranno i contatti di Guccini con il suo pubblico dopo l'incontro?.? In Breve L'artista ha trascorso 18 mesi in isolamento domestico prima dell'evento. L'incontro si è svolto presso lo Spazio Gerra di Reggio Emilia. Guccini preferisce la visione del Grande Fratello per difficoltà con la lettura. La mostra dedicata è intitolata Canterò soltanto il tempo. A Reggio Emilia, lo Spazio Gerra ha accolto una presenza inaspettata durante l’esposizione dedicata a Canterò soltanto il tempo, portando i visitatori di fronte al volto del grande interprete Guccini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guccini alla mostra: “Non leggo più, guardo il Grande Fratello

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