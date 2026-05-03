Francesco Guccini | Non uscivo di casa da 18 mesi Guardo molta tv anche Temptation Island e Grande Fratello

Dopo 18 mesi di assenza, il cantautore è stato visto uscire di casa, segnando il suo ritorno in pubblico. In un’intervista ha riferito di trascorrere molto tempo davanti alla televisione, includendo programmi come Temptation Island e Grande Fratello. La sua presenza pubblica si è verificata in un momento in cui si parla di cambiamenti personali e di abitudini legate alla vita quotidiana.