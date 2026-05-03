Francesco Guccini | Non uscivo di casa da 18 mesi Guardo molta tv anche Temptation Island e Grande Fratello
Dopo 18 mesi di assenza, il cantautore è stato visto uscire di casa, segnando il suo ritorno in pubblico. In un’intervista ha riferito di trascorrere molto tempo davanti alla televisione, includendo programmi come Temptation Island e Grande Fratello. La sua presenza pubblica si è verificata in un momento in cui si parla di cambiamenti personali e di abitudini legate alla vita quotidiana.
Francesco Guccini torna a farsi vedere in pubblico e lo fa dopo 18 mesi che non usciva di casa. Il cantautore dice di vedere molta tv, anche quella cosiddetta spazzatura che comprende Temptation Island e Grande Fratello.🔗 Leggi su Fanpage.it
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