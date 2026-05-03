Guasto su aereo Sanchez premier spagnolo atterra in Turchia

Durante un volo diretto in Armenia, l’aereo del primo ministro spagnolo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in Turchia a causa di un problema tecnico imprevisto. Il velivolo, che trasportava il premier, ha quindi deviato dalla rotta originale e si è fermato in un aeroporto turco. Non ci sono stati segnalati altri incidenti o feriti.

(Adnkronos) – L'aereo sul quale viaggiava il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, che si stava recando in Armenia, è stato costretto ad atterrare in Turchia a causa di un imprevisto di natura tecnica. Fonti governative hanno riferito a Europa Press che la delegazione spagnola trascorrerà la notte ad Ankara prima di riprendere domani il viaggio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate “C’è un guasto al carrello”: allarme a Malpensa per un volo da Catania, poi l’aereo atterra senza problemiIl comandante del volo Catania-Malpensa del 12 marzo ha segnalato un problema al carrello poco prima dell'atterraggio all'aeroporto varesino. Il premier spagnolo Sánchez contesta la guerra in Iran e respinge le minacce di Trump“No alla guerra!”, ha risposto il 4 marzo il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez a Donald Trump, che l’aveva criticato per il rifiuto di...