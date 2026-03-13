C'è un guasto al carrello | allarme a Malpensa per un volo da Catania poi l'aereo atterra senza problemi

Un volo proveniente da Catania ha segnalato un problema al carrello poco prima di atterrare a Malpensa il 12 marzo. Il comandante ha comunicato l'anomalia, ma l'aereo è poi atterrato senza difficoltà. L'episodio ha generato un allarme tra le persone presenti, anche se non sono stati riportati danni o incidenti. La situazione è stata gestita dall'equipaggio e si sta indagando sulla causa del guasto.

Il comandante del volo Catania-Malpensa del 12 marzo ha segnalato un problema al carrello poco prima dell'atterraggio all'aeroporto varesino. È stata attivata la procedura d'emergenza con la massima allerta, ma alla fine l'aereo è riuscito ad atterrare senza difficoltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Dettagli sull’incidente aereo in cui è morto Yeison Jiménez: “Un rumore, l’atterraggio d’emergenza e l’esplosione”Emergono dettagli sull'incidente aereo in cui ha perso la vita il cantante colombiano Yeison Jiménez: il velivolo è precipitato dopo il decollo,... Paura in volo per il Maccabi, l’aereo colpito da un fulmine: “Scintille ovunque, in cabina e sulle ali”Attimi di panico sull'aereo che trasportava la squadra di basket del Maccabi dalla Spagna a Israele quando, poco prima dell'atterraggio un fulmine ha... Tutto quello che riguarda 8220 C 8217 è un guasto al carrello... Temi più discussi: Guasto al carrello. Allarme a Malpensa, poi l’atterraggio senza problemi; Malpensa, allarme giovedì sera al Terminal 2: guasto al carrello per un volo Ryanair proveniente da Catania, nessun ferito; Alcuni guasti rallentano i treni a Milano e nel Milanese: ritardi e cancellazioni; Tornati in Italia i 200 studenti bloccati a Dubai, c’è anche la sassarese Susanna Campione. Malpensa, allarme giovedì sera al Terminal 2: guasto al carrello per un volo RyanairL'allarme, per un problema a uno pneumatico, è scattato poco prima delle 23. Al Terminal 2 sono arrivati i soccorsi in forze, con nove ambulanze. Ma alla fine l'aereo è atterrato regolarmente ... msn.com Malpensa, allarme giovedì sera al Terminal 2: guasto al carrello per un volo Ryanair proveniente da Catania, nessun feritoL'allarme, per un problema a uno pneumatico, è scattato poco prima delle 23. Al Terminal 2 sono arrivati i soccorsi in forze, con nove ambulanze. Ma alla fine l'aereo è atterrato regolarmente ... milano.corriere.it Si è temuto il peggio in tarda serata all'aeroporto di Malpensa per l'atterraggio d'emergenza di un aereo Ryanair proveniente da Catania. Nelle immagini gli attimi immediatamente successivi all'atterraggio con l'aereo scortato in pista dai mezzi dei vigili del fuo - facebook.com facebook #GdiF #Varese in collaborazione con @AdmGov sequestrati all’aeroporto di Malpensa 8 esemplari di corallo a rischio di estinzione, protetto dalla normativa internazionale “CITES”. #NoiconVoi x.com