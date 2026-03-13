C'è un guasto al carrello | allarme a Malpensa per un volo da Catania poi l'aereo atterra senza problemi

Un volo proveniente da Catania ha segnalato un problema al carrello poco prima di atterrare a Malpensa il 12 marzo. Il comandante ha comunicato l'anomalia, ma l'aereo è poi atterrato senza difficoltà. L'episodio ha generato un allarme tra le persone presenti, anche se non sono stati riportati danni o incidenti. La situazione è stata gestita dall'equipaggio e si sta indagando sulla causa del guasto.

Il comandante del volo Catania-Malpensa del 12 marzo ha segnalato un problema al carrello poco prima dell'atterraggio all'aeroporto varesino. È stata attivata la procedura d'emergenza con la massima allerta, ma alla fine l'aereo è riuscito ad atterrare senza difficoltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

