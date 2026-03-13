Paura a Malpensa l' aereo Ryanair atterra in emergenza | ambulanze in pista e panico a bordo

Ieri sera a Malpensa si è verificata un’emergenza durante un volo Ryanair partito da Catania. L’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza, provocando l’intervento di ambulanze in pista. A bordo si è scatenato il panico tra i passeggeri, mentre il personale aeroportuale ha gestito la situazione. Non sono stati riportati dettagli sulle cause dell’incidente.

Emergenza nella serata di ieri all'aeroporto di Milano Malpensa. Si sono infatti verificati seri problemi al volo Ryanair partito da Catania. In fase di atterraggio un problema al carrello ha costretto il comandante a lanciare un messaggio di allarme così da far attivare tutte le procedure di sicurezza. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Il fatto si è verificato nella tarda serata di giovedì 12 marzo. Il volo FR1071 decollato dall'aeroporto di Catania aveva raggiunto lo scalo di Malpensa quando i piloti si sono resi conto della pericolosità della situazione. Al momento dell'atterraggio, quando erano in corso le procedure di avvicinamento alla pista, si è verificato un malfunzionamento del carrello.