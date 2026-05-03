Guastalla Digos ferma i canti dei giovani contro il banchetto Vannacci

A Guastalla, alcuni giovani che cantavano contro il banchetto dedicato a un ufficiale militare sono stati fermati dalle forze di polizia. Un residente ha inviato un messaggio audio che ha contribuito a segnalare l’accaduto alla polizia. La Digos ha poi imposto il silenzio ai manifestanti, interrompendo le loro esibizioni e motivando l’azione come misura di controllo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un residente a intervenire con un audio provocatorio?. Perché la Digos ha imposto il silenzio ai giovani manifestanti?. Chi ha attivato la cassa acustica con le parole di Berlusconi?. Quali norme hanno permesso di vietare i canti durante il presidio?.? In Breve Un residente in via Gonzaga ha diffuso audio di Berlusconi tramite cassa acustica.. Il decreto sicurezza ha imposto il silenzio ai giovani in via Gonzaga.. Le autorità hanno impedito l'uso di cartelli politici durante il presidio.. Il banchetto del Comitato di Futuro Nazionale resta attivo per le firme.. Ieri mattina in via Gonzaga a Guastalla, un presidio di giovani antifascisti ha subito restrizioni durante la protesta contro il banchetto del Comitato di Futuro Nazionale legato al generale Vannacci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guastalla, Digos ferma i canti dei giovani contro il banchetto Vannacci Notizie correlate Guastalla, scontri al banchetto di Vannacci: intervengono i carabinieriUn acceso scontro verbale ha travolto questa mattina il centro di Guastalla, dove un gruppo di giovani antifascisti si è confrontato con i... ’Silenziati’ i contestatori del banchetto pro VannacciCon il banchetto allestito in centro a Guastalla dal Comitato di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, ieri mattina in via Gonzaga sono...