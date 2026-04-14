GUARDA | Il Leeds si porta in vantaggio di due gol quando Martinez viene espulso per il Manchester United

Al termine del primo tempo, il Leeds si trova in vantaggio di due gol contro il Manchester United all’Old Trafford. La partita ha subito una svolta significativa dopo l’espulsione di un giocatore del Manchester United, Lisandro Martinez, che ha ricevuto un cartellino rosso diretto. La squadra di casa si trova ora in una posizione difficile, con il risultato che si è deciso in favore degli ospiti.

2026-04-13 22:29:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Leeds ha il controllo all’Old Trafford con un vantaggio di 2-0 sul Manchester United, con la partita che è stata ulteriormente spostata a loro favore a seguito di un controverso cartellino rosso per Lisandro Martinez. Gli ospiti sono partiti velocemente e sono stati premiati presto quando Noah Okafor ha aperto le marcature in cinque minuti, concludendo alla grande dopo la confusione della difesa dello United. Il Leeds ha continuato a premere in modo aggressivo e ha raddoppiato il proprio vantaggio prima dell’intervallo, con Okafor che ha ottenuto il suo secondo gol con un tiro al volo deviato.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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