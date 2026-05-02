Arsenal travolge il Fulham e vola a +6 sul Manchester City | Gyokeres e Saka dominanti qual è la situazione ora in Premier League

L'Arsenal ha battuto il Fulham con un punteggio di 3-0 e ha aumentato il vantaggio sulla seconda in classifica a sei punti. Gyokeres e Saka sono stati protagonisti di una prestazione dominante, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si inserisce in un momento di campionato in cui i Gunners si presentano in forma e con una posizione di classifica consolidata. La situazione attuale in Premier League vede quindi l'Arsenal in testa, con il Manchester City distante sei punti.

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