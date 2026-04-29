Roma Capitale è realtà ma il Pd tradisce la città Meloni | Gualtieri e la sinistra dovranno renderne conto ai cittadini

Roma Capitale è una realtà consolidata, ma negli ultimi tempi il Partito Democratico è stato al centro di polemiche legate alla gestione della città. La presidente del Consiglio ha dichiarato che il sindaco e la sinistra dovranno rendere conto ai cittadini delle scelte fatte. La recente approvazione di una legge ha suscitato reazioni diverse, evidenziando un momento di cambiamento e di tensione tra le forze politiche locali.

Un voto che segna uno spartiacque, non solo normativo ma soprattutto morale. L’approvazione in prima lettura alla Camera della riforma costituzionale per Roma Capitale rappresenta un traguardo storico, inseguito per decenni da Fratelli d’Italia e oggi finalmente a un passo dalla realtà grazie alla determinazione del governo Meloni. Ma l’evento porta con sé una macchia indelebile: lo sconcerto per l’astensione del Partito Democratico. Un caso su cui la premier Meloni è intervenuta dichiarando sconcerto e disappunto. Il presidente del Consiglio, infatti, nel riassumere i fatti commentarli tra le righe, ha prima spiegato: «È stata approvata...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma Capitale è realtà, ma il Pd tradisce la città. Meloni: «Gualtieri e la sinistra dovranno renderne conto ai cittadini» Notizie correlate Roberto Gualtieri "ostaggio dell'estrema sinistra": schiaffo Pd ai romani, chi nomina"L'amministrazione Gualtieri getta definitivamente la maschera e ufficializza il legame organico tra il Partito Democratico e l'illegalità dei centri... In tanti per la mobilitazione Pd a sostegno di Costantini, l'appello ai cittadini: "Il vostro voto per cambiare la città"Erano tanti i candidati della coalizione del centrosinistra che hanno partecipato sabato 28 febbraio alla mobilitazione “Tutte e tutti a Pescara”... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sito Istituzionale | Premio Cambiare 2026, in Campidoglio i vincitori; Incidenti sul lavoro, ora il rischio corre sulle strade: Roma capitale degli infortuni; Chi sono i professionisti scelti dal Campidoglio per costituire l’osservatorio sulla casa di Roma; Roma e Brescia tra le città candidate al premio Capitale Verde Europea 2028. Roma Capitale, Meloni demolisce il Pd: Stupore, non rispettano gli impegni. Stop al processo costituenteL'aula della Camera ha approvato il Ddl costituzionale sui poteri di Roma capitale con 159 sì, 33 no e 55 astenuti. Il Pd si è ... iltempo.it Primo ok alla Camera alla riforma che aumenta i poteri di Roma Capitale. Pd astenuto, Meloni accusa: Violati i pattiIl provvedimento modifica l’articolo 114 della Costituzione inserendo Roma tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica ... ilfattoquotidiano.it Roma Capitale, arriva il primo “sì” alla riforma: cosa prevede https://canaledieci.it/2026/04/29/roma-capitale-arriva-il-primo-si-alla-riforma-cosa-cambiera/ - facebook.com facebook Oggi alla Camera è arrivato il primo sì alla riforma di Roma Capitale, il provvedimento a cui ho lavorato per dare alla nostra Capitale poteri e risorse adeguati al suo ruolo istituzionale e internazionale. Poteva essere una giornata storica. Un esempio di collabo x.com